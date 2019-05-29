İl içi atama sonuçları açıklandı mı? Saat kaçta açıklanacak?

İl içi atama başvuruları 21-24 Mayıs'ta gerçekleşmişti. MEB daha önce yayınladığı takvimde atama sonuçlarının 29 Mayıs'ta açıklanacağını belirtmişti. Bugün öğretmenler için heyecanlı bir gün... Bu nedenle sonuçların saat kaçta açıklanacağı konusu mühim bir yer tutuyor.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

İl içi atama sonuçları hakkında MEB'den açıklanan bir saat yok. Daha önceki süreçte sonuçlar saat 10.00'da açıklanmıştı. Bu yıl sonuçların öğlen saatlerine doğru açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI

HİZMET SÜRESİ FAZLA OLANA ÖNCELİK VERİLECEK

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.