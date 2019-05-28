İl içi atama (tayin) sonuçları ne zaman açıklanıyor? Tarih belli mi?
İl içi atama başvuruları geçen hafta tamamlandı. Yeni haftayla birlikte tayin sonuçlarının açıklanacağı tarih merak edilmeye başlandı. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere verdiği tarih nedir?
İl İçi atama başvuruları 21-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Bugün itibarıyla başvuruların üzerinden 4 gün geçti. MEB'in daha önce duyurduğu takvim hakkında bilgi sahibi olmayanlar şimdi "İl içi atama (tayin) sonuçları ne zaman açıklanıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...
İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İl içi yer değiştirme başvuruları 21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacak; atamalar ve kararname işlemleri valiliklerce en geç 29 Mayıs 2019 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlatılacaktır.