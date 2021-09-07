İl içi atamalar yapıldı! 53 polis amirinin yeni görev yeri belli oldu
Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde il içi atamalar kapsamında, 6'sı il emniyet müdür yardımcısı, 24'ü şube ve ilçe emniyet müdürü 53 polis amiri yeni görevine atandı.
07 Eylül 2021, Salı 20:58 Son Güncelleme:
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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde il içi atamalar yapıldı.
İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın imzası ile yayımlanan atama listesinde il dışı tayinler ile boşalan bazı ilçe emniyet müdürlükleri ve şube müdürlükleri ile yardımcılıklarda değişiklik oldu.
Bu kapsamda 6 il emniyet müdür yardımcısı, 24 şube ve ilçe emniyet müdürü ile 23 ilçe ve şube müdür yardımcısının görev yeri değiştirildi.
AA
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