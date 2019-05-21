Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları bugün başlıyor. Atama işlemleri ise 29 Mayıs'a kadar sonuçlandırılacak. Peki, 2019 İl içi tayinleri ne zaman? İl içi tayinleri ne zaman açıklanacak? İl içi ihtiyaç listesi açıklandı mı? İl içi başvuru ekranı açıldı mı? İl içi başvuruları nereden yapılıyor? İl içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

Buna göre, Bakanlığımız eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan ve 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, başvuruların son günü itibarıyla adaylığı kaldırılmış olanlar, istemeleri hâlinde 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlüğünü tamamlayacak olanlar, istemeleri halinde 3 yıllık çalışma süre şartı aranmadan il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler.

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