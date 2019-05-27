İl içi yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bakanlığın eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, 21-24 Mayıs tarihlerinde il içinde yer değiştirme isteğinde bulundular.

Başvuruların sona ermesiyle birlikte binlerce öğretmenin akıllarındaki soru sonuçların ne zaman açıklanacağıydı. Bakanlık daha önce 25 maddelik bir açıklama yapmış ve sonuçlara lişkin kesin bir tarih vermişti. İşte sonuçların açıklanacağı tarih...

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi yer değiştirme başvuruları 21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacak; atamalar ve kararname işlemleri valiliklerce en geç 29 Mayıs 2019 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlatılacaktır.