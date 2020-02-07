İl Sağlık Müdürlüğünden korona virüs iddialarına suç duyurusu

Muğla Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, Marmaris’ten gelen hastaya zatürre tanısı konulduğunu, tahlillerinin de İzmir’den geldiğini açıklarken, sosyal medyada dolaşan ses kayıtlarını yayanlar hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Gencer, "6 Şubat 2020 tarihinde Marmaris ilçemizden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine gelen solunum sıkıntısı ve grip semptomları tespit edilen hasta ile ilgili aynı gün Valiliğimizce gerekli basın bildirisi yapılmasına rağmen, sosyal medyada ve halk arasında asılsız haberler yayıldığı ve bu nedenle vatandaşlarımızın huzursuz olmasına ve paniğe neden olduğu görülmektedir.

İtibar etmeyin

Bu sebeple İl Sağlık Müdürlüğümüzce tekrar açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur.Basında yer alan ve halk arasında kaygıya neden olan hastadan alınan numuneler sonucu korona virüs hastalığı olmadığı teyit edilmiştir. Ayrıca başka korona virüs vakaları olduğu iddialarına da halkımızın itibar etmemesi gerekmektedir. İlimizde şuan itibariyle olası veya kesin korona virüs vakası yoktur.

Ayrıca Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilimizdeki tüm grip ve grip benzeri vakalar Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar birimi tarafından yakından takip edilmekte ve Sağlık Bakanlığımız ile her türlü iletişim sağlanmakta olup koordine hareket edilmektedir" dedi.

İHA