Türkiye İl Sağlık Müdüründen corona virüs açıklaması: Kritik noktaya doğru gidiyor

İl Sağlık Müdüründen corona virüs açıklaması: Kritik noktaya doğru gidiyor

Türkiye

İl Sağlık Müdüründen corona virüs açıklaması: Kritik noktaya doğru gidiyor

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, corona virüsle ilgili yaptığı açıklamada, "Kayseri kritik noktaya doğru gidiyor" dedi.

12 Kasım 2020, Perşembe 19:06 Son Güncelleme:
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Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, corona virüsle ilgili uyarılarda bulundu. "Lütfen kendimize gelelim" diyen Benli, "Kayseri kritik noktaya doğru gidiyor. Lütfen kendimize gelelim. Hareketliliğimizi azaltalım. Mecburiyet olmayan durumlarda yerimizden, evimizden ayrılmayalım. Hafta sonları evimizden dışarı çıkmayalım. Karşılaştığımız herkesi virüs taşıyormuş gibi düşünerek hareket edelim" dedi.

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İHA

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