İlaç fiyatlarında kur sabitleniyor!

İlaç Fiyat Kararnamesi'ndeki beklenen kur güncellemesi önümüzdeki hafta netlik kazanacak. 21 Şubat itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen güncelleme ile ilaçta euro/TL kurunun yüzde 37.4 oranında bir artışla 6.36 seviyesinde sabitleneceği ifade ediliyor.

Her yılın ilk 45 gününde belirlenen; ilaç piyasasındaki hammaddeden ilaç ithalatına kadar pek çok kalemi etkileyen kur sabiti, geçen yıl beklentilerin 5 puan altında bir zamla yüzde 20 oranında artmıştı. Yüzde 20'lik zamla 4.57'den işlem gören kur sabitinin bu yıl yüzde 38'lik beklentiye yakın bir zamla yüzde 37.4 oranında artarak, 6.36'ya çıkacağı ifade ediliyor.

SGK'YA PROTOKOL ÇAĞRISI

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, aralık ayında ayyuka çıkan ilaca erişim sorununun, eşi görülmemiş bir şekilde yüzde 25 oranına yükseldiğini savunarak, Türkiye'deki "kutu başına büyük, pahada düşük ilaç üretiminin" sorunu beslediğini söyledi. "Depolarda ilaç var" denebilmesi için, stok seviyesinin kritik eşiğin üstünde olması gerektiğini aktaran Ercanlı, "Ankara'da 300 eczanede bu ilaç satılabiliyor demek, 'bu ilaç var' demek değildir" ifadelerini kullandı.

Depolardaki sorunun çözümü için kur sabitinin yılda birkaç kez düzenlenmesi gerektiğine işaret eden Ercanlı, "Bu sene kur hiç yükselmeyerek sabit kalsa bile, 2023'deki handikap büyük. Önümüzdeki yıla hazırlanmalıyız. Gelecek sene, zam oranı bugünkü fiyat üzerinden hesaplanacağından, yüzde 50'yi aşacak" uyarısında bulundu. Ercanlı, yılda birden fazla fiyat düzenlemesinin; ilaca birkaç kez zam anlamına gelmeyeceğini ancak, fiyatlandırmada ve ilaca erişimde kontrolü sağlamanın bir yolu olacağını söyledi.

Eczacıların "zam değil, ilaca ulaşılabilirlik" istediğini vurgulayan Ercanlı, Sağlık Bakanlığı'na İlaç Fiyat Kararnamesi'nin (İFK); Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ise Türk Eczacıları Birliği (TEB) Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol'ün güncellenmesi çağrısında bulundu. 13 yıldır güncellenmeyen İFK'nin hem ilaç gruplarının zam oranlarını hem de eczacıların kârlılık oranını belirlemek için yetersiz kaldığını kaydeden Ercanlı, SGK'daki sorunun daha büyük olduğuna işaret etti. SGK ile her sene güncellenen ancak geçtiğimiz ekim ayında beklenen güncellenmenin yapılmadığını kaydeden Ercanlı, "Protokolsüzlük hali ciddi sıkıntı doğurur" dedi.

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