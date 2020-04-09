İlaç geliştirene 6 bin TL burs

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için ‘TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı (STAR) Burs Programı’nı başlattıklarını belirterek, “Koronavirüse karşı bilimsel çalışmalarda bize omuz verecek yol arkadaşları arıyoruz. Lisans öğrencilerine 750, yüksek lisans öğrencilerine 3 bin, doktora öğrencilerine 4 bin 500, doktora sonrası araştırmacılara da 6 bin liraya kadar aylık burs vereceğiz” dedi.

Portal da hazır

Mustafa Varank, TÜBİTAK tarafından ‘COVID-19 Türkiye Web Portalı’nı oluşturduklarını da belirterek ‘covid19.tubitak. gov.tr’ portalında söz konusu virüs özelindeki istatistikler, Türkiye’nin bu alandaki birikimleri ve yetkinlikleri, güncel gelişmeler, bilimsel kaynaklar, klinik çalışmalar, korunma ve tedavi yöntemleri kapsamında bilgilerin paylaşıldığını aktardı. Varank, araştırmacıların önemli buldukları bilgileri paylaşabildiklerini ifade etti.





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