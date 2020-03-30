Mahmut Bilgiç: 'İlaç ve gıda takviyesi tedarikinde sıkıntı yok'

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Neutec İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bilgiç, koronavirüsle mücadele süreci kapsamında alınan önlemleri ve yapılan çalışmaları değerlendirdi.

"Sosyal medyada bilgi kirliliği yaşanıyor"

Son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden, panik oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşılan haberlere halkın inanmaması gerektiğini dile getiren Bilgiç “Covit-19 salgını hakkında sosyal medyada hiçbir bilimsel geçerliliği olmayan bilgiler hızlı bir şekilde yayılıyor. Halkımızı korkutarak panik oluşturmak hedefiyle yapılan bu paylaşımları insanlarımız ciddiye almamalıdır. Burada halkımız, sosyal medya üzerlerinden yapılan haberleri değil, değerli bilim adamlarımızın içinde olduğu ve Bakanlığa bağlı çalışan Bilim Kurulunun açıklamalarını dikkate almalıdır” dedi.

"İlk ölüm vakasından iki ay önce tedbirler alınmaya başlandı"

Sağlık Bakanlığı tarafından ilk ölüm vakası görülmeden iki ay önce salgına karşı tedbir almasının, virüsle mücadele konusunda Türkiye’nin etkin önlemler aldığının göstergesi olduğunu kaydeden Mahmut Bilgiç, “Virüsün çok özel, spesifik saldırgan yayılma tarzından dolayı, vatandaşımızın duyarlılığının çok daha büyük önem arz ettiği anlaşılmıştır” diye konuştu.

"İlaç ve gıda takviyesi tedariğinde sıkıntı yok"

Türkiye genelinde sayıları 25 bini bulan eczanelerin aracılığı ile bağışık sistemini güçlendirecek ilaçlar ve gıda takviyelerinin halkın hizmetine sunulduğunu belirten Mahmut Bilgiç şunları söyledi: “Bu ilaçların tedarikinde herhangi bir yokluk ve tedarik sıkıntısı şu ana kadar görülmedi. Halk sağlığını tehlikeye atacak internet üzerinden satışı gerçekleştirilen ürünlerin kullanımı ve satışı ise yine bu süreçte engellendi. Bilim kurulu ve doktorlar tarafından önerilen ilaçlar dışında, internet üzerinden hastalığın tedavisi gibi duyurusu yapılan ürünlere ise halkın itibar etmemesi gereklidir.”

"Virüse karşı Türkiye'de test aşamasında ürünler var"

Koronavirüs salgınına karşı dünyada uygulanan en son tedavi şekli ve ilaçların Türkiye’de de uygulandığına işaret eden Mahmut Bilgiç, virüse karşı geliştirilen ve test aşamasında bulunan ürünlerin olduğunu ancak bunun ne zaman sonuç vereceği konusunda tarih vermenin ise şu an için mümkün olmadığını söyledi.

"Türkiye'de bütçe sınırı kaldırıldı"

Salgınla mücadele konusunda ilaç ve aşı geliştirmek üzere olağanüstü bir çabanın söz konusu olduğunu vurgulayan Mahmut Bilgiç, TÜBİTAK ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın bütün bürokratik işlemleri bypass ederek çok kısa süre içerisinde 26 Mart’ta tüm üniversite ve araştırma kuruluşlarına, ilaç ve aşı geliştirme için bütçe sınırını kaldırma kararı alarak dünyanın önüne geçtiğini de belirtti.

Bu Video

İlgini

Çekebilir

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.