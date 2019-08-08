İlaçlama makinesine saçını kaptırdı

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki kırsal Kızlan Mahallesi’nde meydana geldi. Recai İlhan’a (65) ait domates tarlasında traktörle ilaçlama yapan, tarım işçisi Necbir Yılmaz, iddiaya göre bir anlık dalgınlık sonucu, ilaç makinesinin şaftına başındaki tülbendini kaptırdı.

Mardin’den tarlada çalışmak üzere Datça’ya geldiği öğrenilen Yılmaz ilk iş gününde, tülbendiyle birlikte saçlarını da ilaç makinesine sıkıştı.

Genç kızın çığlıklarına koşan diğer işçiler ilaçlama makinesini durdurdu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan talihsiz genç, ambulansla Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı

DHA