Türkiye İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi alım ilanı

İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi alım ilanı

Türkiye

İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi alım ilanı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Rektörlüğü Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

04 Ocak 2022, Salı 15:59 Son Güncelleme:
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Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine 15.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır. (Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.)

Başvurular www.marmarapersis.com adresi üzerinden istenen belgeler yüklenerek online olarak yapılacaktır."

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