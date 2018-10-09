İlahiyatçı profesör gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK terör örgütü ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınanlar arasında, ilahiyatçı Prof. Dr. Nurettin Turgay'ın da olduğu belirtildi.

09 Ekim 2018, Salı 18:44
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Diyarbakır'daki evinde gözaltına alınan Prof. Dr. Nurettin Turgay'ın, Demokratik İslam Kongresi (DİK) üyesi olduğu ve Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptıktan sonra 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin İzmir Milletvekili adayı olduğu öğrenildi.

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