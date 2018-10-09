İlahiyatçı profesör gözaltına alındı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK terör örgütü ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınanlar arasında, ilahiyatçı Prof. Dr. Nurettin Turgay'ın da olduğu belirtildi.