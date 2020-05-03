İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu corona virüsten öldü
İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu yeni tip corona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
03 Mayıs 2020, Pazar 13:19 Son Güncelleme:
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Corona virüs tedavisi gören İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefat haberi geldi
Ömer Döngeloğlu'nun corona virüs testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu açıklanmıştı.
Erdoğan'dan taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.