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Türkiye İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu corona virüsten öldü

İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu corona virüsten öldü

Türkiye

İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu corona virüsten öldü

İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu yeni tip corona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

03 Mayıs 2020, Pazar 13:19 Son Güncelleme:
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Corona virüs tedavisi gören İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefat haberi geldi

Ömer Döngeloğlu'nun corona virüs testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu açıklanmıştı.

Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

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