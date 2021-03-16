İlave işçiye tam destek

Nakdi ücret desteği ve Kısa Çalışma Ödeneği’ni sıkça duysak da işverenlere yönelik birçok başlıkta teşvikler sağlanıyor. Bu kapsamda çalışanın maliyeti de bir hayli düşüyor. Özellikle 2021 ilave istihdam için teşviklerin zirve yaptığı bir dönem. İşte yıl sonuna kadar sürecek ve yeni devreye alınacak prim indirimi, kredi gibi işçi başına destekler...

1.610 LİRAYA KADAR ÖDEME

6 PUAN İNİIRİM: Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 51 il ve Bozcaada ile Gökçeada’da ilave 6 puanlık prim indiriminin süresi 2021 yılı sonuna kadar uzatıldı. Bu kapsamda işçi başına aylık 323 lira ile 1.280 lira arasında avantaj sağlanacak.

NORMALE DÖNÜŞ: Pandemide Kısa Çalışma Ödeneği’nden veya ücretsiz izin desteğinden yararlanan işçisini normal çalışmaya döndüren işverenlere, 30 Haziran 2021 tarihini geçmemek üzere normal çalışmaya geçtiği tarihten itibaren 6 ay süreyle işçi başına aylık 1.341 lira destek veriliyor.

100 BİN LİRA KREDİ: Reform paketinde yer alan destek paketine göre firmalara her ilave istihdam için Kredi Garanti Fonu kefaleti ile 6 ayı ödemesiz 24 ay vadeli 100 bin lira kredi kullandırılacak. 5 kişiyle sınırlı kredi paketiyle mikro ve küçük ölçekli firmalara uygun faizli kredi sağlanmış olacak.

YENİDEN İŞE ALIM: Sigortalı veya sigortasız çalıştırmakta olup 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 tarihleri arasında işten çıkardığı işçisini yeniden işe alan işverenlere işten çıkarma yasağı süresince günlük 53.67 lira, aylık 1.610 lira ödenecek.

İLAVE ALIMDA: Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde en az işçi çalıştırdığı aydaki işçi sayısına ilave olarak yeni personel alan patrona, işten çıkarma yasağı süresince işçi başına günlük 53.67 lira lira ödenecek. Aylık ödeme 1.610 lira oluyor.

PRİM AVANTAJI: Sigorta primlerini düzenli olarak ödeyen işverenler için işçilerin brüt kazançları üzerinden 5 puanlık prim indirimi uygulanıyor. İşçi başına aylık 178-1.341 lira arasında prim indirimi sağlanabiliyor.

GENÇLERE MUAFİYET VAR

TEŞVİKLİ BÖLGELERDE: Teşvik belgeli yatırımlar kapsamında istihdam edilen kişiler için prim teşviki uygulanıyor. 6’ncı bölgedeki yatırımlarda asgari ücret üzerinden sigortalı ve işveren hissesi prim tutarının tamamı karşılanıyor. Bu da 1.234 lira anlamına geliyor.

GENÇ GİRİŞİMCİYE: İlk defa işini kuran 18-29 yaş arası vatandaşların sigorta primi yani 1.234 lira 1 yıl süreyle devlet tarafından karşılanıyor. Genç girişimcilerin 75 bin liraya kadar olan kazançları da vergiden muaf.

KADIN VE GENÇ ÇALIŞAN: 18-29 yaş arasındaki erkekleri, 18 yaşından büyük kadınları ve mesleki belge sahibi sigortalıları istihdam eden işverene 48 aya kadar değişen prim desteği sağlanıyor. Bunun da tutarı işçi başına aylık 733-5.500 lira arasında.

TÜM İŞ YERİNDE 75 LİRA: 2020 yılında işçi sayısına bakılmadan tüm iş yerlerinde işçi başına aylık 75 lira olarak uygulanan asgari ücret desteği bu yılın sonuna kadar devam edecek.

İŞSİZLİK MAAŞI ALIRKEN: İşsizlik maaşı alırken bu kişileri işe alan işverene işsizlik maaşının kalan süresi boyunca prim teşviki sağlanıyor. Bu da işçi başına aylık 1.198 lira prim teşviki demek.

42 AYA KADAR SÜRÜYOR

ÇOK TEHLİKELİ İŞLER: Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 10 kişiden fazla çalışanı bulunan işveren, son 3 yıl iş yerinde ölümle veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemişse işsizlik sigortası primini yüzde 50 indirimli ödüyor. İşçi başına sağlanan aylık destek böylece 35-268 lira arasında değişiyor.

İMALAT VE BİLİŞİM: 31 Aralık 2022 tarihine kadar işe alınan sigortalılar için imalat sanayi veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için işçi başına aylık 1.341 lira ile 3.577 lira arasında teşvik uygulanacak.

ENGELLİYE ÖZEL: Özelde çalıştırılan engelli sigortalıların, asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin (yüzde 15.5) tamamı bütçeden karşılanıyor. Ayrıca, prime esas kazançları üzerinden 5 puanlık prim indiriminden yararlanıyorlar. Bu da 1.896 liraya kadar teşvik demek.

İŞBAŞI EĞİTİMİ: 31 Aralık 2018’e kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlayan kişileri 3 ay içinde işe alan özel sektör işverenlerine 42 aya kadar 733-1.896 lira arasında teşvik sağlanacak.

SOSYAL YARDIM ALANLAR: Son bir yıl içinde düzenli nakdi sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede yaşayan işsiz kişiyi işe alanlara, asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesi (yüzde 20.5) 12 ay süreyle Çalışma Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor. Bu destek 1.896 liraya kadar çıkabiliyor.



