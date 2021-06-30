İlave İstihdam Finansman Desteği başvuruları ne zaman başlıyor? İlave İstihdam kredisinden kimler yararlanabilecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği İlave İstihdam Finansman Desteği başvuruları için belirtilen tarih geldi. Peki, İlave İstihdam kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanabilir? İşte, istihdam kredisi şartları ve merak edilen detaylar…
30 Haziran 2021, Çarşamba 13:49 Son Güncelleme:
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İlave İstihdam Finansman Desteği uygulaması, Ekonomi Reform Paketi kapsamında açıklanan düzenlemeler arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı İstihdam kredisi, iş yeri sahipleri tarafından heyecanla beklenirken, kredi hakkında detaylar da araştırılıyor.
İLAVE İSTİHDAM FİNANSMAN DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Ekonomi Reformları Toplantısı’nda açıklanan İlave İstihdam Finansman Desteği başvuruları 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle başlıyor.
İLAVE İSTİHDAM KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?
- Mikro ve küçük ölçekli firmalardan likidite sıkıntısı çekenlere yönelik istidama kattıkları her bir ilave kişi için KGF kefaletiyle 100 bin TL’lik krediye erişim imkanı sağlanacak.
- İstihdam taahhüdünü yerine getiren firmanın, istihdama kattığı her 1 kişi için 12 ay boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşülecek.
- Kredinin maksimum limiti 500 bin TL (ilave 5 istihdam) olacak. Kredi 24 ay vadeli, ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacak.
- Nakdi Ücret Desteğinden faydalanıp, çalışanını tekrar istihdama dahil eden işverenler de şartları taşımaları durumunda İlave İstihdama Finansman Desteğine dahil edilecekler.
- Böylece ilave istihdam oluşturan firmalar, düşük finansman maliyetiyle kredi kullanma imkanına kavuşacak.
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