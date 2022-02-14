İlave kadın istihdamına her ay 4910 lira hibe

Hem çalışan kayıtlı kadın istihdamını artırmak hem de daha fazla kadının işveren olmasını desteklemek için yeni bir proje daha devreye alınıyor. Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Avrupa Birliği’nin (AB) katkısıyla ‘Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’ kısa adıyla ‘Women-Up’ projesi hayata geçiriliyor.

MALİYETİN YÜZDE 65’İ

Proje kapsamında kadın işverenlere, ilave kadın istihdamı için işçinin işverene maliyetinin yüzde 65’ini geçmemek üzere 320 Euro’ya (4 bin 910 lira) kadar hibe verilecek. Söz konusu tutar bu yıl asgari ücretle çalışan için işverene en az 3 bin 984 lira olarak ödenecek. Destek, asgari ücretin üzerindeki maaşlara göre en fazla 4 bin 910 liraya kadar yükselebilecek.

NE KADAR SÜRECEK?

20 ayı mali destek ödemeleri olmak üzere, 32 ay süreyle uygulanacak projeye başvuruların bu ayın sonunda ya da martın ilk haftasında başlaması planlanıyor. İşverenler tarafından hibe başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Daha sonra istenen kriterleri sağlayan işverenler kesin kayıt için proje kapsamında açılan ofislere yönlendirilecek.

BAŞKA NELER VAR?

32 ay sürecek proje kapsamında, maddi desteğin yanı sıra şunlar bulunuyor:

İşverenlerin birbirleri ile iletişimlerini sağlayacak ve yeni ortaklık zemini hazırlayacak network toplantıları. Küçük işletmelere yönelik sorunların belirlenmesi, kadın istihdamının mevcut durumu ve kayıtlı kadın istihdamının artırılmasına yönelik önerilerin geliştirilmesi amacı ile Akademik Danışma Kurulu toplantıları. Yararlanıcıların yoğun olarak çalıştıkları sektörlerde düzenlenen fuarlara katılma imkanının sağlanması. Avrupa’da kadın girişimciliğinin iyi uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi ve ihracat fırsatının sağlanması için yurtdışı ziyaretlerin gerçekleştirilmesi.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Hazırlık’, ‘tanıtım’, ‘başvuru ve kayıt’, ‘ödemelerin yapılması’ ve ‘izleme, destekleyici faaliyetler’ olmak üzere 5 aşamadan oluşan projenin, 2024 Ocak ayında tamamlanması öngörülüyor. 5 Mart 2012’den sonra kurulan kadın işverenlerin açtığı genç işletmelerden, en fazla 9 işçi kapasitesi olan ve yanına ilave işçi olarak kadın sigortalı alan işverenler başvurabilecek.

HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

Proje; belirlenen kriterlere göre 7 ildeki kadın işçi ve işveren için uygulanacak. Çalışma toplam 8 bin kadına dokunacak. İstanbul’da 1000, Ankara’da 900, Aydın’da 400, Denizli’de 400, Samsun’da 500, Şanlıurfa’da 400 ve Kahramanmaraş’da 400 olmak üzere toplamda 4 bin kadın işveren ve bununla beraber bu işletmelerin işe aldığı 4 bin kadın işçi projeden fayda sağlayacak.