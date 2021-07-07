İlave tediye tarihleri belli oldu
Kamu kurumlarında çalışan kişiler için verilecek ilave tediye tarihleri netlik kazandı. İlgili karar Resmi Gazete'de yer aldı.
07 Temmuz 2021, Çarşamba 07:34 Son Güncelleme:
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Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kamu kurumlarında çalışan işçilere verilecek ilave tediye tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ilave tediyenin ilk yarısı 16/07/2021 tarihinde, ikinci yarısı ise 17/12/2021 tarihinde ödenecek.
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