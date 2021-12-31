Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Süveyda karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İlayda Alişan şimdi de O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programı'ndaki performansıyla adından söz ettiriyor. TV8 Ekranlarında Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç ve Murat Boz'un jüri üyeliği yaptığı yarışmada İlayda Alişan'ın performansı kadar jüri üyeleri ile arasında geçen eğlenceli diyaloğu da beğeni kazandı...

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

26 Şubat 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen İlayda Alişan, lise eğitimini Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimini ise İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım bölümünden aldı. İlayda Alişan’ın hayatını değiştiren adım ise babasının arkadaşından geldi. İlayda Alişan’ın haberi olmadan ajansa kaydedilmesi genç kadının sektöre adım atmasına neden oldu.

İLAYDA ALİŞAN HANGİ DİZİ, FİLM VE REKLAMLARDA OYNADI?

İlayda Alişan oyunculuk kariyerine reklam filmlerinde oynayarak başladı, Coco Cola, Nestle, Ülker, Eti ve Akbank gibi birçok markanın reklam filminde yer aldı. Dizi setlerine ise 2011 senesinde başrollerinde Bülent İnal ve Çetin Tekindor gibi oyuncuların bulunduğu Bir Çocuk Sevdim dizisinde Merve karakteriyle adım attı.

İlayda Alişan, dizi oyunculuğuna TRT'de yayınlanan Gönül Hırsızı ile devam etti, sonrasında ise Evrim Alasya, Ayça Bingöl ve Ekin Koç’un da dahil olduğu Benim Adım Gültepe dizisinde Nurten karakteriyle dikkat çekmeye başladı.

2015 senesinde Mert Fırat ve Songül Öden’in başrollerini paylaştığı Serçe Sarayı'nda Sinem karakterini canlandırdı.

Ay Yapım imzalı Rüya dizisinde canlandırdığı Cemre, Bana Sevmeyi Anlat dizisinde Eylül karakterine hayat vermiştir. İlayda Alişan’ı daha büyük bir kitleye ulaştıran proje ise başrollerinde usta oyuncu Ercan Kesal, Perihan Savaş, Rıza Kocaoğlu ve Aras Bulut İynemli v gibi önemli isimlerin bulunduğu Ay Yapım'ın fenomen dizilerinden Çukur oldu.

Çukur'un ardından Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız'da Aylin Erman karakterini canlandırarak ününü yurtdışına taşıyan İlayda Alişan, 2019 yılında Erkan Avcı ve Erdal Özyağcılar gibi başarılı oyuncularla beraber Şampiyon'un kadrosuna katıldı.

İlayda Alişan, 2021’de dijital içerik platformu olan Gain'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem Narin karakterini hayat verdi. Son olarak FOX'ta yayınlanan Masumiyet dizisinde Ela Yüksel karakterini canlandırdı.



