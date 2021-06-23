Geçtiğimiz haftalarda final yapan Masumiyet dizisinde Ela karakterine hayat veren İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü çifti Çeşme'de tatillerine devam ediyor. Paylaştıkları fotoğraflarla aşklarını ilan eden ünlü çiftten yeni kareler geldi.

“EMEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER HOCAM”

İlayda Alişan, sörf konusunda deneyimli olan sevgilisinden ders aldı. Sörf öğrenmeye başlayan güzel oyuncu, o kareleri "Emekleriniz için teşekkürler hocam" notuyla paylaştı.

Serkay Tütüncü ise sevgilisinin paylaşımına "Ne demek, tekrar bekleriz İlayda Hanım" notunu yazdı.

İlayda Alişan'ın paylaşımı kısa sürede 300 binden fazla beğeni aldı.







