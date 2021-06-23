Magazin İlayda Alişan, sevgilisi Serkay Tütüncü'den sörf dersi aldı

İlayda Alişan, sevgilisi Serkay Tütüncü'den sörf dersi aldı

Magazin

İlayda Alişan, sevgilisi Serkay Tütüncü'den sörf dersi aldı

'Masumiyet' dizisindeki set aşkı gerçek olan Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan, Çeşme'de tatil yapıyor. Aşklarını ilan eden ünlü çift, tatil karelerini paylaştı. İlayda Alişan, sevgilisi Serkay Tütüncü’den sörf dersi aldı.

23 Haziran 2021, Çarşamba 10:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Masumiyet dizisinde Ela karakterine hayat veren İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü çifti Çeşme'de tatillerine devam ediyor. Paylaştıkları fotoğraflarla aşklarını ilan eden ünlü çiftten yeni kareler geldi.

“EMEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER HOCAM”

İlayda Alişan, sörf konusunda deneyimli olan sevgilisinden ders aldı. Sörf öğrenmeye başlayan güzel oyuncu, o kareleri "Emekleriniz için teşekkürler hocam" notuyla paylaştı.

Serkay Tütüncü ise sevgilisinin paylaşımına "Ne demek, tekrar bekleriz İlayda Hanım" notunu yazdı.

İlayda Alişan'ın paylaşımı kısa sürede 300 binden fazla beğeni aldı.


İlgili Haberler
İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü'den ilk aşk pozu!İlayda Alişan: Bundan sonra seni hiç üzmeyeceğim!


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
23 Haziran 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Kardeşler
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Her şeyi sorguluyor beni bıktırıyor
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
21 Haziran haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Yazın keyfini çıkarmaya hazır mısınız?
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Mevlana'nın hayatı dizi oluyor
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Baba olmanın hakkını veren herkesin günü
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Ya yara ya kahraman tüm babişkoların 'Babalar Günü' kutlu olsun
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Serenay Sarıkaya: Yine mi?