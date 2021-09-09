İlayda Alişan'dan ayrılık sonrası ilk açıklama
Masumiyet dizisi aşıkları Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan’ın aşkı yaz yağmuru gibi kısa sürdü. Haziran ayında başlayan aşkları geçtiğimiz hafta bitti. Seçkin ŞENVARDAR / POSTA
09 Eylül 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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İlayda Alişan geçen haziranda ekrana veda eden ‘Masumiyet’teki partneri Serkay Tütüncü ile aşk haberlerine büyük tepki göstermiş, “İddialar yalan, sadece kariyerime odaklandım” demişti. Bu açıklamadan 4 gün sonra da Serkay Tütüncü ile Bodrum’da el ele görüntülenmişti. Ne var ki aşk uzun sürmedi, bir hafta önce ayrılık haberi geldi. Geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda mağazaları dolaşan İlayda Alişan, “Dedikodular doğru, ilişkimiz bitti. Ama nedenini söylemek istemiyorum, bu konu hakkında konuşmam” dedi.