'Masumiyet' dizisindeki performansıyla beğeni toplayan İlayda Alişan sosyal medyanın da ilgi odağı olmayı başardı. Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan İlayda Alişan'ın paylaşımlarına beğeni yağıyor.

Dizisinin final yapmasıyla tatil sezonunu açan 25 yaşındaki güzel oyuncu İlayda Alişan, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken İlayda Alişan'ın paylaşımına 300 binden fazla beğeni geldi.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda dizide birlikte rol aldığı Serkay Tütüncü ile aşk yaşadığı iddia edilen İlayda Alişan, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

Güzel oyuncu, "Uzun zamandır hayatımda kimse yok, hakkında yazılıp söylenenlerin hem kendisini hem de ailesini yıprattığını dile getirdi. Sözlerine devam eden oyuncu," Mesleğim dışında bir konu ile gündeme gelmek istemiyorum, sizden de aynı hassasiyeti görmenizi rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Alişan'ın adı geçtiğimiz aylarda da 'Şampiyon' dizisinde birlikte rol aldığı Halit Özgür Sarı ile aşk dedikodularına karışmıştı.

ANNE ACISI YÜREK BURKTU

Öte yandan İlayda Alişan, geçtiğimiz haftalarda Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye verdiği röportajda, oyunculuk macerasının nasıl başladığını anlatırken, "Çocukluğuna dair ilk hatırladığın şey ne?" sorusuna duygulandıran bir cevap vermişti.

Güzel oyuncu, "Ben 6-7 yaşlarındayken annemin beni okula uğurlamak için uyandırdığı ve yumurta pişirdiği bir an geldi aklıma. Sık sık gözümün önüne gelir. Mutlu bir çocuktum. Yarım ama mutlu bir ailede büyüdük..."

"Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik. Ablacığım var, bana gözü gibi bakan, annelik eden. Babam (Remzi Alişan) gazeteciydi, yıllarca Hürriyet'te çalıştı. Şefkatiyle bizi sarıp sarmaladı, sevgiyle eğitti. Sıcacık bir yuvamız vardı, hâlâ da öyle." ifadelerini kullanmıştı.