Bakım İlayda Dal: Diş beyazlatmada hassasiyet normal

İlayda Dal: Diş beyazlatmada hassasiyet normal

Bakım

İlayda Dal: Diş beyazlatmada hassasiyet normal

Özgüvenli bir gülüş ve ağız sağlığı için diş ve diş eti bakımı oldukça önemli...

08 Şubat 2022, Salı 15:59 Son Güncelleme:
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Özgüvenli bir gülüş ve ağız sağlığı için diş ve diş eti bakımı oldukça önemli. Diş beyazlatmayla ilgili bir uzmana danışılması ve kişiye özel tedavi yöntemlerinin uygulanması gerektiğini söyleyen diş hekimi İlayda Dal, şu bilgileri verdi: “Evde uygulanan karbonat, limon ve kömür gibi yöntemler aslında çok zararlı. Diş beyazlatma, dişlerin yüzeyindeki gözenekli mine ve dentin yapısında oluşan renkli organik ve inorganik maddelerin diş beyazlatma jelleri ile giderilmesi işlemidir. ‘Ev tipi’, ‘ofis tipi’, ‘kombine’ ve ‘tek diş beyazlatma’ olarak dört gruba ayrılan bu işlemde hastanın uygunluğuna göre işlem yapılıyor. Diş beyazlatma işlemi az da olsa dişlerde hassasiyete neden olabilir, bu durum normal ve beklenen bir yan etkidir.”  

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