İlayda isminin anlamı nedir? İlayda isminin kökeni nerden gelir?
İlayda isminin anlamı çocuk sahibi olacak anne ve babalar tarafından merak ediliyor. Telaffuzu ve anlam olarak güzel olması açısından İlayda ismi çok fazla kullanılmaya başlandı. Popülerliği git gide artan İlayda isminin anlamı ve İlayda isminin kökeni merak ediliyor. Siz de İlayda isminin anlamını ve İlayda isminin kökenini merak ediyorsanız haberimize göz atabilirsiniz.
10 Ekim 2020, Cumartesi 16:53 Son Güncelleme:
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İlayda isminin anlamı ve İlayda isminin kökeni anne ve baba adayları tarafından merak ediliyor. İlayda ismi ülkemizde genellikle ikinci isim olarak kullanılan isimler arasında yer alıyor. İlayda ismi anlam ve söyleniş açısından oldukça güzel isimlerden biri haline geldi. İlayda isminin anlamını ve ilayda isminin kökenini vermiş olduğumuz bilgilerden öğrenebilirsiniz.
İlayda isminin anlamı nedir?
İlayda ismi 4 farklı anlama gelmektedir. İlayda isminin anlamını şu şekilde açıklayabiliriz.
1. Ülke için savaş
2.Işık yuvarlağı, bir top ışık gibi olan, çok güzel
3. Şehir güzeli.
4. TDK su perisi
İlayda isminin kökeni
İlayda isminin kökeni Türkçedir.
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