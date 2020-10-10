İlayda isminin anlamı nedir? İlayda isminin kökeni nerden gelir?

İlayda isminin anlamı ve İlayda isminin kökeni anne ve baba adayları tarafından merak ediliyor. İlayda ismi ülkemizde genellikle ikinci isim olarak kullanılan isimler arasında yer alıyor. İlayda ismi anlam ve söyleniş açısından oldukça güzel isimlerden biri haline geldi. İlayda isminin anlamını ve ilayda isminin kökenini vermiş olduğumuz bilgilerden öğrenebilirsiniz.

İlayda ismi 4 farklı anlama gelmektedir. İlayda isminin anlamını şu şekilde açıklayabiliriz.

1. Ülke için savaş

2.Işık yuvarlağı, bir top ışık gibi olan, çok güzel

3. Şehir güzeli.

4. TDK su perisi

İlayda isminin kökeni

İlayda isminin kökeni Türkçedir.











