Sosyal medya için çektiği zayıflama videolarıyla izlenme rekorları kıran İlayda Oymak Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk oldu. Kendisiyle ilgili soruları yanıtlayan İlayda Oymak programın takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, İlayda Oymak kimdir? İşte detaylar…

İLAYDA OYMAK KİMDİR?

1994 yılımda Ankara’da doğdu. Çocukluğu Ankara’da geçti. İlk ve ortaokulu Tandoğan’daki Gazi Koleji’nde okudu.

Bilgi Üniversitesi’nde Televizyon haberciliği ve programcılığı bölümünü bitirdi. Sosyal medya için çektiği zayıflama videoları ile izlenme rekorları kırdı. Sevigilisine aldığı lüks hediyeler sosyal medyada çok konuşuldu. İlayda Oymak, internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.