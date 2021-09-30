Magazin İlayda Şeker ve İsmail Balaban aşk mı yaşıyor?

İlayda Şeker ve İsmail Balaban aşk mı yaşıyor?

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İlayda Şeker ve İsmail Balaban aşk mı yaşıyor?

Survivor 2021 yarışmasında sergilediği performansla adını duyuran ve ilerleyen bölümlerde gösterdiği çaba ile şampiyonluğa kavuşan pehlivan İsmail Balaban, geçtiğimiz aylarda nişanlısından ayrılmıştı. İsmail Balaban, şimdi ise aynı yarışmada tanıştığı İlayda Şeker ile aşk yaşıyor. İsmail Balaban ve İlayda Şeker ikilisi hayranlarının objektiflerine yansıdı.

30 Eylül 2021, Perşembe 10:41 Son Güncelleme:
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Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, yarışmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. İsmail Balaban, ilerleyen bölümlerde özel hayatıyla gündeme gelmişti. Yarışma esnasında annesi ile telefon görüşmesi yapan İsmail Balaban adeta şoke olmuştu. İsmail Balaban’ın annesinin "Oğlum nişanlın senin bildiğin gibi bir kız değil!" demesi uzun süre konuşulmuştu. Balaban, nişanlısı Gamze Atakan ile daha sonra barış fakat ilerleyen haftalarda yollarını ayırmıştı.

İSMAİL BALABAN ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEME GELDİ

Survivor 2021 şampiyonluğu ile magazin basının dikkatini çeken İsmail Balaban, yarışmanın ardından birçok medya kuruluşuna röportaj vererek yarışmada zor günler yaşasa da şampiyonluk sevincinden sürekli bahsetmişti. Şimdi ise İsmail Balaban, tekrar özel hayatıyla gündeme geldi.

İSMAİL BALABAN VE İLAYDA ŞEKER EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ

İsmail Balaban Survivor 2021 yarışmasında tanıştığı İlayda Şeker ile bir süredir aşk yaşıyor. İsmail Balaban ve İlayda Şeker, ikilisi önceki gün bir mekânda objektiflere yansıdı. İsmail Balaban ve İlayda Şeker’in el ele olduğunu gören vatandaşlar kameralarına sarılarak o anları sosyal medya sayfalarından paylaştı. Çıkan bu aşk görüntülerinin ardından İsmail Balaban ve İlayda Şeker ikilisinin nasıl bir açıklama yapacağı ise merak konusu oldu.

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