Türkiye İlber Ortaylı'dan aşılanma çağrısı

İlber Ortaylı'dan aşılanma çağrısı

Türkiye

İlber Ortaylı'dan aşılanma çağrısı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 23:02 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, Ortaylı'nın vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Ortaylı, kamu spotunda, "İnsanlık, tarih boyu çeşitli salgın hastalıklarla mücadele etti, büyük tahribat gördü. Bu salgın hastalıkların zulmünden ancak bazı hekimlerin bulduğu aşı sistemiyle kurtulabildi. Şu anda da bunların belki en korkuncu ve dayanıklısıyla savaşıyoruz. Koronavirüse karşı mutlaka aşılanalım." ifadelerini kullandı.

Videoda, salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşı olduğu vurgulandı.

Bakanlık tarafından Kovid-19'la mücadelede başlatılan aşılama kampanyasına, bugüne kadar birçok ünlü isim kamu spotlarında rol alarak destek verdi.

AA

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