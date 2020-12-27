Magazin İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah şuna bak

İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah şuna bak

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İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah şuna bak

73 yaşındaki tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın 31 yaşındaki sunucu Cansu Canan Özgen ile Instagram’da canlı yayın yaptı. Yayının sonunda ekranın kapandığını sanan Ortaylı “Maşallah şuna bak” deyince sosyal medyanın gündemine oturdu. Ortaylı’nın bu görüntüleri binlerce kez paylaşıldı.

27 Aralık 2020, Pazar 08:20 Son Güncelleme:
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, sunucu Cansu Canan Özgen ile Instagram’da canlı yayın yaptı. Programın sonunda, sunucunun “Hoşça kalın, teşekkür ederim” demesiyle yayının bittiğini sandı.

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Önce şaşırdı sonra güldü

Cansu Canan Özgen için “Maşallah şuna bak” dedi. Cansu Canan Özgen bu sözler üzerine önce şaşırdı, sonra güldü. Hocanın canlı yayın kazası sosyal medyayı salladı.

https://www.instagram.com/p/CJRPkHThdQv/


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