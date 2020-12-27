Prof. Dr. İlber Ortaylı, sunucu Cansu Canan Özgen ile Instagram’da canlı yayın yaptı. Programın sonunda, sunucunun “Hoşça kalın, teşekkür ederim” demesiyle yayının bittiğini sandı.

Önce şaşırdı sonra güldü

Cansu Canan Özgen için “Maşallah şuna bak” dedi. Cansu Canan Özgen bu sözler üzerine önce şaşırdı, sonra güldü. Hocanın canlı yayın kazası sosyal medyayı salladı.







