Türkiye İlber Ortaylı’dan çok çarpıcı Afganistan yorumu: Türkiye bunlara sahip çıkmalı!

İlber Ortaylı’dan çok çarpıcı Afganistan yorumu: Türkiye bunlara sahip çıkmalı!

Türkiye

İlber Ortaylı’dan çok çarpıcı Afganistan yorumu: Türkiye bunlara sahip çıkmalı!

Tarif profesörü İlber Ortaylı Afganistan ile Türkiye ilişkilerini değerlendirdiği konuşmasında çok çarpıcı ifadeler kullandı. Ortaylı Taliban’a karşı protesto düzenleyen 50 kadın için, ‘Türkiye bunlara sahip çıkmalı. Türkiye olayların çok dışında kalamaz, içine düşsün de demiyoruz ama yönlendirenlerden biri olmak zorunda’ dedi.

07 Eylül 2021, Salı 10:42 Son Güncelleme:
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Türkiye Afganistan ilişkileri önceden nasıldı, şimdi nasıl şekillenecek. Tarih profesörü İlber Ortaylı Türkiye'nin geçmiş dönemde Afgan halkının yanında yer aldığını şimdi de aynı şekilde bir tavır alması gerektiğini söyledi. Taliban’a karşı protesto düzenleyen 50 kadın için, ‘karanlık günde kahramanlar ortaya çıktı’ ifadelerini kullandı.

Afganistan'da yönetim Taliban'ın eline geçti. Kimi Afganlar ülkeden ayrıldı. Kimileri ise Taliban'ın karşısına çıktı. 50 Afgan kadının Taliban’ı protesto ettiği fotoğraf kareleri ise dikkat çekti.


‘TÜRKİYE BUNLARA SAHİP ÇIKMALI’

İlber Ortaylı tarihten gelen sorumluluk gereği, Türkiye'nin Afgan halkına yardım etmesi gerektiğini söyledi ve ‘olayları uzaktan seyredemeyiz’ diyerek şu ifadeleri kullandı:

‘Türkiye’nin Afganistan’a karşı bazı destek borcu olduğu şeyler vardır. O desteği tabi Taliban’a gösterecek değiliz. Kolay iş değil. Uçağa atlayıp kaçanlar değildir Afgan milisleri. Önce bir demir barikat sonra tabancayı daya Yarın ne yapacaklarını Allah biliyor iktidar arttığı zaman karanlık en zor günde 50 tane hakikaten kahraman cengaver insan ortaya çıkmış ve bunlar çok iyi yetişmiş onun için Türkiye bunlara sahip çıkmalı. Türkiye olayların çok dışında kalamaz, içine düşsün de demiyoruz ama yönlendirenlerden biri olmak zorunda yani Rusya, ABD orada hiç ama hiç rolü olmaması gereken Fransa bile işin içinde ise bizim olmamamız mümkün değildir.

Kısmen yakınız Müslümanız ama her şeyden evvel de Kemalist’iz. Afganistan’daki reformlar Afganistan’daki inkılaplar Atatürk Türkiye’sini örnek alır. Bunu biliyorsunuz.’

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