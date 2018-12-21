  • Haberler
  • Gündem
  • İlçe Emniyet Müdürü tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındı

İlçe Emniyet Müdürü tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında gözaltına alındı

21 Aralık 2018, Cuma 14:54
A A
İlçe Emniyet Müdürü tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturmasında, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç hakkında gözaltı kararı verildi.

Kılıç, dün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Yaklaşık 1 yıldır İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Ahmet Kılıç'ın, emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi. 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.