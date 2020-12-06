İlçede nüfusun yüzde 70'i karantinaya alındı
Kütahya'nın Emet ilçesinde nüfusun yüzde 70'i karantina altına alındı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına halkın genelinin uyduğu gözlemlenirken, güvenlik güçleri gün boyunca çarşı ve mahallelerde denetimler gerçekleştirdi.
06 Aralık 2020, Pazar 10:29 Son Güncelleme:
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Vakalarının çoğalmasının ardından Emet ilçesinde nüfusun yüzde 70'ini etkileyen karantina tedbirleri alınmış ve günlük ortalama 20 kişi olan vaka sayısı 4 kişiye kadar indirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kapsamında Hükümet meydanı, şehir otogarı, kaplıcalar ve kaynarca caddelerinde gün boyu denetim gerçekleştirildi.
Denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor
Araç ve yayalarda sokağa çıkma belgesi olup olmadığını sorgulayan ekipler, akşam 17.00'de kapanması gereken market, bakkal gibi iş yerlerin kapatılmasını, saat 20.00'den sonra kapatılması gereken paket servis yapan işletmelerin kapatılması denetimlerini gerçekleştirdiler.
Kurallara uymayanlara cezai işlem
Yüzde 70'i karantinada olan ilçede halkın genelinin sokağa çıkma yasaklarına uyduğu gözlemlendi. Denetimler sırasında kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.