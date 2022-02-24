Siyaset İletişim Başkanı Altun: ABD, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez

İletişim Başkanı Altun: ABD, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez

Siyaset

İletişim Başkanı Altun: ABD, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Amerika Birleşik Devletleri (ABD), kendi topraklarında yabancı medya kuruluşlarının faaliyetlerini düzenlerken, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez. İkili ilişkilerde eşitsizlik dönemi bitmiştir' dedi.

24 Şubat 2022, Perşembe 16:18 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanı Altun, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bazı yabancı haber kuruluşlarına yönelik lisans kararına ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımı alıntılayarak, yanıt verdi. Altun, İngilizce yaptığı paylaşımda, Price'ın RTÜK'ün düzenlemesiyle ilgili eleştirilerine yönelik "Egemenlik ve mütekabiliyet, uluslararası ilişkilerin köşe taşlarıdır. ABD, kendi topraklarında yabancı medya kuruluşlarının faaliyetlerini düzenlerken, Türkiye'nin düzenlemelerini eleştiremez. İkili ilişkilerde eşitsizlik dönemi bitmiştir" açıklamasında bulundu. 

DHA


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