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İletişim Başkanı Altun, Başak Cengiz cinayetinde yargılama sürecinin takipçisi olacaklarını bildirdi

Siyaset

İletişim Başkanı Altun, Başak Cengiz cinayetinde yargılama sürecinin takipçisi olacaklarını bildirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in katilinin en ağır cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

11 Kasım 2021, Perşembe 21:28 Son Güncelleme:
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Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Başak Cengiz kardeşimizin katledilişi hepimizi yasa boğdu. Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştiren caninin en ağır cezayı alması noktasında sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

AA

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