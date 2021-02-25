Siyaset İletişim Başkanı Altun: Darbe girişimi olarak görüyoruz

İletişim Başkanı Altun: Darbe girişimi olarak görüyoruz

Siyaset

İletişim Başkanı Altun: Darbe girişimi olarak görüyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan’da yaşanan gelişmelerden duyulan endişeyi dile getirerek, "Yaşanan süreci bir darbe girişimi olarak görüyor ve net bir biçimde kınıyoruz" dedi.

25 Şubat 2021, Perşembe 21:39 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan’da bugün yaşanan olaylarla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu. Altun, İngilizce olarak verdiği mesajda, "Ermenistan’da yaşanan son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Yaşanan süreci bir darbe girişimi olarak görüyor ve net bir biçimde kınıyoruz. Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun, saldırılara karşı her zaman demokrasi ve halkın hür iradesinin yanındadır" ifadelerini kullandı.

DHA


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