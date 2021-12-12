Siyaset İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyon kampanyaları ile mücadele etmek çok hayati

İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyon kampanyaları ile mücadele etmek çok hayati

Siyaset

İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyon kampanyaları ile mücadele etmek çok hayati

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin son gününde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yeni medya, yeni iletişim teknolojileri ve bunlarla beraber hayatımıza giren bu yeni kültürel gerçeklikler karşısında hukuk mekanizmalarını demokratik çerçeve içerisinde kullanmak suretiyle bir dizi regülasyon ihtiyacı içerisinde olduğumuzu fark etmiş olduk. Bahsettiğimiz sistematik dezenformasyon kampanyaları ile mücadele etmek çok hayati" diye konuştu.

12 Aralık 2021, Pazar 23:13 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nın kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun yaptı. Stratejik iletişim konusunda dünyanın dört bir yanından alanında uzman isimlerin bir araya geldiği zirve iki gün sürdü.

"ORTAK BİR PAYDADA BULUŞTUĞUMUZU GÖRDÜM" 

Kapanış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Fahrettin Altun "2 gün boyunca stratejik iletişimin farklı noktalarını boyutlarını konuştuk, tartıştık. Çok zengin içerikler ortaya çıktı. Çok verimli tartışmalar ortaya çıktı. İmkanlarımızı nasıl çeşitlendirebilir nasıl arttırabiliriz bunların üzerinde durduk. Çok somut proje ve işbirliği önerileri gündeme geldi. Bütün bu somut önerilerin en kısa zamanda çıktılarının ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bireylerin, toplumların, devletlerin, ulusların güvenliğini ele aldık. Ortak bir paydada buluştuğumuzu gördüm" dedi.

"DEZENFORMASYON KAMPANYALARI İLE MÜCADELE ETMEK ÇOK HAYATİ"

Prof. Dr. Fahrettin Altun "Yeni medyanın, yeni iletişim teknolojilerinin önemli zenginleştirici yanı olmakla birlikte sistematik dezenformasyon kaynağı olarak modern demokrasilere olumsuz etkilerde bulunduğunu burada vurguladık. Maalesef yeni medya, yeni iletişim teknolojileri bunların sunduğu iletişim ortamları nefret söyleminin yaygınlaşmasına, nefret dilinin büyütülmesine ve nefret suçlarının da gündeme gelmesine kaynaklık etmekte. Yeni medya, yeni iletişim teknolojileri ve bunlarla beraber hayatımıza giren bu yeni kültürel gerçeklikler karşısında hukuk mekanizmalarını demokratik çerçeve içerisinde kullanmak suretiyle bir dizi regülasyon ihtiyacı içerisinde olduğumuzu fark etmiş olduk. Bahsettiğimiz sistematik dezenformasyon kampanyaları ile mücadele etmek çok hayati" diye konuştu. 

Yalın Onat ERGÖR - Hami YEŞİLYURT/İSTANBUL (DHA)

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