Türkiye İletişim Başkanı Altun duyurdu: Açıldı

İletişim Başkanı Altun duyurdu: Açıldı

Türkiye

İletişim Başkanı Altun duyurdu: Açıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ’Kanal İstanbul’ projesiyle ilgili merak edilenlerin yer aldığı https://kanalistanbul.gov.tr sitesinin yayına açıldığını duyurdu.

25 Haziran 2021, Cuma 20:43 Son Güncelleme:
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Kanal İstanbul projesiyle ilgili açılan siteyi İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’yi ekonomik, ticari ve lojistik açıdan eşsiz bir konuma getirecek olan Kanal İstanbul hakkında merak edilen her şeyi https://kanalistanbul.gov.tr/tr internet sitemizde bulabilirsiniz. Kanal İstanbul’un yapım sürecini tüm şeffaflığıyla buradan takip edebilirsiniz" dedi.

İletişim Başkanlığı tarafından açılan sitede İstanbul Boğazı’na dair bilgiler yer alıyor. Sitede, tarihte İstanbul Boğazı’nda yaşanan gemi kazalarının yanı sıra, akademisyenler ve üniversiteler tarafından Boğaz’la ilgili yapılmış fizibilite çalışmalarına dair infografikler ve bilgiler bulunuyor. Ayrıca site içerisinde, Kanal İstanbul projesiyle ilgili gündeme gelen iddialara verilen cevaplara dair videolar da yer alıyor.

DHA

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