İletişim Başkanı Altun: Görüyoruz ki mücadele devam ediyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "4 yıl önce yazmışız; ’Bugün Türkiye’de asıl mücadele 15 Temmuz diriliş ruhunu yaşatmak isteyenlerle, 15 Temmuz destanını görünmez kılmaya, şehitlerimizin mirasını kirletmeye çalışanlar arasında.’ Görüyoruz ki mücadele devam ediyor. Biz milletimizle, liderimizle yürüyoruz" dedi.

DHA