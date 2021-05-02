Siyaset İletişim Başkanı Altun: Görüyoruz ki mücadele devam ediyor

İletişim Başkanı Altun: Görüyoruz ki mücadele devam ediyor

Siyaset

İletişim Başkanı Altun: Görüyoruz ki mücadele devam ediyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, asıl mücadelenin 15 Temmuz ruhunu yaşatmak isteyenlerle, 15 Temmuz destanını görünmez kılmaya çalışanlar arasında olduğunu belirterek, "Görüyoruz ki mücadele devam ediyor" dedi.

02 Mayıs 2021, Pazar 22:23 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "4 yıl önce yazmışız; ’Bugün Türkiye’de asıl mücadele 15 Temmuz diriliş ruhunu yaşatmak isteyenlerle, 15 Temmuz destanını görünmez kılmaya, şehitlerimizin mirasını kirletmeye çalışanlar arasında.’ Görüyoruz ki mücadele devam ediyor. Biz milletimizle, liderimizle yürüyoruz" dedi.

DHA

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