Siyaset İletişim Başkanı Altun: Halk iradesinin sansüre maruz kalması kabul edilemez

İletişim Başkanı Altun: Halk iradesinin sansüre maruz kalması kabul edilemez

Siyaset

İletişim Başkanı Altun: Halk iradesinin sansüre maruz kalması kabul edilemez

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sosyal medya platformlarının her geçen gün siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları kuşattığına şahit olduklarını ifade etti.

06 Şubat 2021, Cumartesi 12:05 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya platformlarının her geçen gün siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları kuşattığına şahit olduklarını belirtti. Altun, "Demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalması asla kabul edilemez. Toplumları ifsad etmek, millî ve manevi değerleri yok sayarak her türlü gayriahlaki hareketi meşru göstermek, marjinal grupların eylemlerini toplumların geneline isnat ederek dünyayı 'sanal kaotiklik' illüzyonuna mahkum etmek ne yazık ki bu platformların misyonu haline gelmiştir. Küresel sömürü düzeninin bir başka faaliyet kolu olan bu platformlar 'zihin ve değerler sömürüsünde' üzerine düşeni çok iyi yapmaktadır. Bu keyfîliğin ve cüretin sonu tüm değerlerin bir bir silindiği ve zihinlerin yalanlarla tutsak edildiği bir dünyadır. Asla izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

DHA


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