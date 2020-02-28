Siyaset İletişim Başkanı Altun: Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altında
  • Haberler
  • Siyaset Haberleri
  • İletişim Başkanı Altun: Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altında

İletişim Başkanı Altun: Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altında

Siyaset

İletişim Başkanı Altun: Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altında

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak, Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecek" denildi.

28 Şubat 2020, Cuma 01:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Güvenlik Zirvesi'yle ilgili açıklamaları:

"Milli güvenliğimizi sağlamak üzere İdlib'de görev yapan kahraman askerlerimize yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sebebiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir Güvenlik Zirvesi gerçekleştirilmiştir.

Zirvede, Esed rejiminin yüz binlerce Suriyelinin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak, namlusunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrımeşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır.

Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak, Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecek.Namlusunu, askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır. Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. Geçmişte Ruanda'da, Bosna Hersek'te yaşananların bugün İdlib'de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz, kalınmayacaktır. Astana Süreci tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz.''

AA

İlgili Haberler
Son dakika... İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu
İlgili Haberler
Türkiye Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Virüs fırsatçılığı bize yakışmaz
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Ne altın ne dolar maske kadar prim yapmadı!!!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Yaşar Kemal...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü