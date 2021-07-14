Siyaset İletişim Başkanı Altun paylaştı! 'Türkiye Geçilmez'

İletişim Başkanı Altun paylaştı! 'Türkiye Geçilmez'

Siyaset

İletişim Başkanı Altun paylaştı! 'Türkiye Geçilmez'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz videosunu "Türkiye Geçilmez" etiketiyle paylaştı.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 01:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Altun, sosyal medya hesabında yer verdiği videoda, Türk milletinin bağımsızlığa verdiği değer, 1. Dünya Savaşı'ndan Kurtuluş Savaşı'na gösterilen kahramanlıklar vurgulandı.

Türkiye'nin gücünü kırmak için denenen anti demokratik müdahalelerin hatırlatıldığı videoda, son olarak FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşın milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek darbecileri bozguna uğratmasına geniş şekilde yer verildi.

"15 Temmuz 2016 Türk milleti için bir milattı. Destan yazan Türk milleti, dünyaya bir kez daha haykırmıştı; Türkiye geçilmez." ifadelerinin kullanıldığı videoda, Türkiye'nin darbe girişiminin ardından hızla toparlanarak savunma sanayisinden ulaşıma, enerjiden yerli ve milli markalara kadar her alandaki projelerle yeniden atağa kalktığı belirtildi.

Videoda ayrıca Türkiye'nin diplomasideki üstünlüğüyle Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Doğu Akdeniz'den Orta Doğu'ya toplumsal, siyasi, insani çözümlerin ve barışın en önemli anahtarı olmaya devam ettiği vurgulandı.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Irkçılar coştu
Hakan Çelik
Murat Çelik
Nüfusçular...
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Adalar'ın bitmeyen dertleri…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Tam zamanı
Rauf Tamer
Erkut Can
Lambda ile lambada yapıyoruz
Erkut Can
Murat Gülderen
CEO'ların evleri ne kadar akıllı?
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile telefonda görüştü