Siyaset İletişim Başkanı Altun: Terörü kaynağında kurutma stratejimiz sınır güvenliğimize büyük katkılar sunmuştur
  • Haberler
  • Siyaset Haberleri
  • İletişim Başkanı Altun: Terörü kaynağında kurutma stratejimiz sınır güvenliğimize büyük katkılar sunmuştur

İletişim Başkanı Altun: Terörü kaynağında kurutma stratejimiz sınır güvenliğimize büyük katkılar sunmuştur

Siyaset

İletişim Başkanı Altun: Terörü kaynağında kurutma stratejimiz sınır güvenliğimize büyük katkılar sunmuştur

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Terörü kaynağında kurutma stratejimiz sınır güvenliğimize büyük katkılar sunmuştur” dedi.

02 Şubat 2022, Çarşamba 02:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Terörü kaynağında kurutma stratejimiz, sınır güvenliğimize, toprak bütünlüğümüze ve milli birliğimize büyük katkılar sunmuştur. Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği bu strateji küresel barışa da hizmet etmektedir. Uluslararası camia bu stratejimize daha fazla destek vermelidir” ifadelerini kullandı.

ANKARA (İHA)

İlgili Haberler
MSB son dakika duyurdu: Kış Kartalı Hava Harekâtı icra edildi


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Avrupalıymış
Rauf Tamer
Hakan Çelik
80 bin kişilik teknoloji ordusunun başarısı: Savunmada ihracat rekoru
Hakan Çelik
Erkut Can
Nezarete düşüren menekşe gözlü kız
Erkut Can
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü