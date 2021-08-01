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İletişim Başkanı Altun: Van'da selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları temin edilecek

Siyaset

İletişim Başkanı Altun: Van'da selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları temin edilecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Van'ın Başkale'ye bağlı Esenyamaç köyünde sel felaketinden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının en kısa sürede temin edileceğini bildirdi.

01 Ağustos 2021, Pazar 18:25 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Esenyamaç köyünde yaşanan sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Devletimiz, gerekli tüm çalışmaları hızla başlatmıştır. Selden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçları en kısa sürede temin edilecektir." ifadelerini kullandı.

AA

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