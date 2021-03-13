Siyaset İletişim Başkanı Altun: Yasakçı zihniyet iş başında

İletişim Başkanı Altun: Yasakçı zihniyet iş başında

Siyaset

İletişim Başkanı Altun: Yasakçı zihniyet iş başında

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İletişim Başkanlığı hakkında verdiği kanun teklifini eleştirerek "Yasakçı zihniyet iş başında" dedi.

13 Mart 2021, Cumartesi 21:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İletişim Başkanı Altun, CHP’nin İletişim Başkanlığı ile ilgili TBMM’ye verdiği kanun teklifi hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, yaptığı açıklamada, "Yasakçı zihniyet iş başında. CHP, bizim konuşmamızı engellemek için kanun teklifi vermiş. Yazık. Yasalar çerçevesinde görevimizi yaptığımızı onlar da çok iyi biliyorlar. Devam edeceğiz, Cumhurbaşkanımızın emrinde milletimize ve bütün dünyaya hakkı, hakikati haykıracağız" ifadelerini kaydetti.

DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Covid-19’un devlete getirdiği yük korkunç
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Reklamsavar uygulamalar
Murat Gülderen
Murat Çelik
Yaz tatili mi kısalacak, okullar mı geç açılacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
‘Yüreği kaldırmayan’ların Hareket’i...
Oral Çalışlar
Erkut Can
Bu serbestlik erken oldu galiba
Erkut Can
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlar ile sohbet etti