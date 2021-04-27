Siyaset İletişim Başkanı Altun'dan '27 Nisan e-muhtıra' açıklaması

İletişim Başkanı Altun'dan '27 Nisan e-muhtıra' açıklaması

Siyaset

İletişim Başkanı Altun'dan '27 Nisan e-muhtıra' açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "27 Nisan 2007, Türkiye'nin demokratik seçimlerle oluşmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Türkiye'nin Cumhurbaşkanını seçtirmemek için asker ve sivil darbeci zihniyetin topyekün demokrasimize saldırdığı kara bir gündür" dedi.

27 Nisan 2021, Salı 17:03 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanı Altun, 27 Nisan 2007'de TBMM'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu ardından Genelkurmay Başkanlığı sitesinde yayımlanan '27 Nisan e-muhtırası'nın 14'üncü yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklamada bulundu. Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"27 Nisan 2007, Türkiye’nin demokratik seçimlerle oluşmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Türkiye’nin Cumhurbaşkanını seçtirmemek için asker ve sivil darbeci zihniyetin topyekün demokrasimize saldırdığı kara bir gündür. Darbeci zihniyet kanlı ve karanlık tarihinden aldığı sözde güçle demokrasimize müdahale etme cüretini kendinde bulmuştu. Ancak demokrasiye inanmış bir liderin milleti için ölümü dahi göze alabileceğini hesap edemediler. Milletin gücü darbecilerin kanlı tarihinden daha güçlüydü. 27 Nisan, demokrasimiz için ne kadar karanlık bir gün ise 28 Nisan 2007’de darbeci zihniyetin milletin iradesi tarafından bertaraf edildiği bir o kadar aydınlık bir gündür. Cumhurbaşkanımız darbecilerin hevesini kursağında bırakmıştır. Demokrasiye ve millete hizmet budur."

ANKARA, (DHA)

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