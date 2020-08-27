İletişim Başkanı Altun'dan "30 Ağustos Zafer Bayramı" açıklaması
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın bu sene de devletin şanına yaraşır şekilde kutlanacağını belirterek, "İdeolojik saik lerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.
27 Ağustos 2020, Perşembe 21:56 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır. İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun."
AA
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