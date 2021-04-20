Siyaset İletişim Başkanı Altun’dan Canan Kaftancıoğlu'na 'Aylan Kurdi’ tepkisi

İletişim Başkanı Altun’dan Canan Kaftancıoğlu'na 'Aylan Kurdi’ tepkisi

Siyaset

İletişim Başkanı Altun’dan Canan Kaftancıoğlu'na 'Aylan Kurdi’ tepkisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Aylan bebeğin cansız bedenini siyasete alet edenleri telin ederek, "İnsan olmak asgari düzeyde bir vicdan gerektirir. Vicdanı olmayanın siyasete ve topluma katacağı hiçbir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

20 Nisan 2021, Salı 22:41 Son Güncelleme:
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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İnsan olmak asgari düzeyde bir vicdan gerektirir. Vicdanı olmayanın siyasete ve topluma katacağı hiçbir şey yoktur. Aylan bebeğin ve milyonlarca mazlumun aziz hatırasını inciten vicdansızlığı telin ediyoruz. Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki?"

AA

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