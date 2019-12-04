Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Erdoğan ve Trump, NATO Liderler Zirvesi ana oturumun ardından, bir araya geldi. Zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü

"Son derece verimli bir görüşme gerçekleşti"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, Erdoğan-Trump Zirvesi sonrasında ilk açıklama geldi. Altun, Twitter hesabından, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi." açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, zirve ile ilgili şu açıkmayı yaptı: "Şimdiye kadar görülen en başarılı, en geniş savunma örgütü olarak NATO’nun geleceği dünyanın geleceğini de doğrudan ilgilendiriyor. Ticaret savaşlarının yanı sıra, savunma anlayışlarındaki kopuşların dünyayı iyi bir yere götürmediğini tarihten biliyoruz.

"NATO’nun bu kadar geniş bir savunma örgütü olması, aynı zamanda işleyişi hakkındaki eleştirileri de beraberinde getiriyor. Çeşitli dönemlerde çeşitli tanımlara kavuştu NATO ama ilk defa bu kadar tartışılıyor. Türkiye en önde gelen NATO güçlerinden biridir. Tartışmasız biçimde, savunma konularında Bilgi sahibi olan herkes Türkiye olmadan NATO düşünülemeyeceğini kabul eder.

"Gerek NATO’ya yapılan katkılar, gerekse NATO misyonlarına katılımı konusunda eksiksiz ve başarılı bir sicili var Türkiye’nin. Türkiye bu bakımdan dünyada barış misyonlarının aranılan ve güvenilen gücüdür. Bu güven her zaman artarak devam etmiştir. Türkiye’nin terörle mücadele ederken NATO ülkelerine sık sık ilkeleri hatırlatması NATO’nun geleceğini etkileyecek başlıktır. Herhangi bir NATO ülkesinin bir terör örgütüyle mücadele ederken başka terör örgütüyle iş tutmasının yanlışlığı sadece Türkiye tarafından dile getiriliyor.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO’ya hatırlattığı ilkeler esasında bundan sonrasında NATO’nun sağlıklı ve doğru şekilde geleceğe yürümesi için yegane yol haritasıdır. Bu ilkeler hem eleştirilere konu olan eksikleri giderecek hem de ilkeli bir savunma misyonunu güncelleyecektir."



