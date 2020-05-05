İletişim Başkanı Altun'dan Erdoğan'ı hedef alan yazıya tepki: Hastalıklı zihniyet
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, merhum Başbakan Adnan Menderes üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan yazıya sert tepki verdi. Altun, "Bu hastalıklı zihniyete ve tehditlere karşı dimdik duran Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar arkasındayız" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da olayla ilgili tepki geldi.
05 Mayıs 2020, Salı 10:23 Son Güncelleme:
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Ragıp Zarakolu "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlığıyla kaleme aldığı yazıda demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yazıya çok sert tepki gösterdi.
Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kaderi tayin eden Allah’a yemin olsun ki bu hastalıklı zihniyete ve tehditlerine boyun eğmeden milleti için dimdik duran liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sonuna kadar yanında, sonuna kadar arkasındayız."
Altun'un paylaşımı kısa sürede büyük destek gördü.
https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1257445206724677634
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından şu tepkiyi gösterdi:
"Darbe, junta, idam söylemlerinizle tarihin çöplük kutusuna yuvarlanıp gideceksiniz. Erdoğan nefretiyle kahrolacak, kininizde boğulacaksınız. Bu millet sizin hiçbir meşum planınıza geçit vermeyecek. Bu memleketi birilerine peşkeş çekmenize asla müsade etmeyeceğiz."
https://twitter.com/ikalin1/status/1257551622860935168