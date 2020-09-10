Türkiye İletişim Başkanı Altun’dan, ’Macron’ açıklaması

İletişim Başkanı Altun’dan, ’Macron’ açıklaması

Türkiye

İletişim Başkanı Altun’dan, ’Macron’ açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Türkiye’ye yönelik söylemlerine ilişkin, "Türkiye’ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron´u kınayalım?" dedi.

10 Eylül 2020, Perşembe 23:24 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından Emmanuel Macron’un Türkiye’ye yönelik söylemlerine ilişkin paylaşımda bulundu. Altun, "Türkiye’ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron’u kınayalım? De Gaulle taklidi yaparak, NATO’nun beyin ölümünü duyuran Macron mu? Libya’da teröristleri silahlandırıp, NATO’nun güney kanadına zarar veren Macron mu? Yoksa Akdeniz seferine çıkan ’atanamayan Napolyon’ mu?" ifadelerini kullandı.

DHA

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