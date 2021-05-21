Türkiye İletişim Başkanı Altun'dan sert sözler: Yeni bir oyun sahneleniyor, Adice bir kumpas

İletişim Başkanı Altun'dan sert sözler: Yeni bir oyun sahneleniyor, Adice bir kumpas

Türkiye

İletişim Başkanı Altun'dan sert sözler: Yeni bir oyun sahneleniyor, Adice bir kumpas

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yeni bir oyun sahneleniyor. Türkiye, o eski Türkiye değil artık!" açıklamasında bulundu.

21 Mayıs 2021, Cuma 22:06 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Altun, "Yeni bir oyun sahneleniyor. Kirli bir oyun bu. Bir o kadar da ucuz. Adice bir kumpas. Bu kumpasın içinde yer alan tüm iç ve dış unsurların adalet önünde hesap vermesi için çalışacağız. Türkiye, o eski Türkiye değil artık!" dedi.

DHA

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